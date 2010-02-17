Замедление спада украинской экономики связано с ростом экспорта

Замедление спада украинской экономики в IV квартале 2009 г. связано с ростом экспорта и низкой сравнительной базой в IV квартале 2008 года, когда реальный ВВП снизился на 8%.

Об этом сказал в комментарии УНИАН директор аналитического департамента Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

По его словам, экспорт увеличивался на протяжении 4 квартала, что, естественно, и отразилось на увеличении доли чистого экспорта в ВВП.

А.МИРЗАЗАДЕ также отметил, что более существенное снижение экономики было зафиксировано в январе-сентябре 2009 г. Так, в I квартале реальный ВВП снизился на 20,3%, во II квартале – на 17,8% и в III квартале – на 15,9%.

В соответствии с прогнозом аналитиков Foyil Securities, в 2010 г. следует ожидать позитивных цифр по ВВП по каждому кварталу в связи с ожидаемым ростом потребления стали на основных экспортных рынках и возобновления кредитования украинскими банками во второй половине 2010 г. "Мы ожидаем, что в нынешнем году экономика Украины вырастет на 2,7%", - отметил А.МИРЗАЗАДЕ.

Как сообщал УНИАН, по информации Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составило 7% против 15,9% в III квартале 2009 г.