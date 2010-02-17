Эксперты: спад ВВП Украины оказался хуже ожиданий рынка

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года на 7% – хуже ожиданий рынка.

Об этом сказано в ежедневном обзоре финансовых рынков ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что предварительные данные Госкомстата о спаде ВВП в IV квартале 2009 г. против аналогичного периода 2008 года на уровне 7% значительно превысили ожидания экспертов банка, которые прогнозировали падение ВВП на уровне 4,4%.

Таким образом, по данным экспертов ING Bank Ukraine, общий показатель спада в экономике по итогам 2009 г. может быть незначительно выше (15% за год), чем прогноз банка на уровне 14,6%, а также выше, чем ожидания участников рынка на уровне 14%.

«Мы полагаем, что улучшение динамики ВВП в IV квартале 2009 г., по сравнению с падением на 15,9% в годовом исчислении в III квартале 2009 г., является преимущественно следствием низкой базы сравнения, однако замедление темпов спада в основных секторах экономики во II полугодии 2009 г. также повлияло на улучшение динамики ВВП в IV квартале 2009 г. С другой стороны, сокращение чистых налогов могло повлиять на то, что динамика ВВП в IV квартале 2009 г. была хуже ожиданий», - отмечается в обзоре.

Также указывается, что оценка результатов деятельности основных секторов экономики в начале 2010 г. позволяет рассчитывать на положительную динамику ВВП в I квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом низкая база сравнения вновь будет наиболее значимым фактором. «Таким образом, мы сохраняем наш прогноз роста ВВП на уровне 4,4% в I квартале 2010 г. В то же время мы ожидаем, что рост в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте более всего поддержат положительную динамику ВВП, тогда как торговля и строительство будут по-прежнему отставать от общего тренда» - говорится в обзоре ING Bank Ukraine.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в IV квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 7% против 15,9% в III квартале 2009 года.

В начале января 2010 года Госкомстат подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении ВВП Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.