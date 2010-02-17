Минэкономики: украинская промышленность выходит из кризиса

Позитивные результаты января по промпроизводству еще раз подтвердили вывод, что отечественный промышленный комплекс постепенно выходит из кризиса.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономики Украины, переданном УНИАН.

В частности, третий месяц подряд происходит рост объемов производства в расчете месяц к соответствующему месяцу предыдущего года. В ноябре 2009 года рост составлял 8,6%, в декабре – 7,4%. В январе к январю 2009 года было зафиксировано увеличение объемов промышленного производства на 11,8%, что значительно выше показателей 2000-2008 гг., когда в среднем прирост объемов производства был на уровне 10,2% (с учетом 2009 года – 5,8%).

Увеличение объемов производства произошло во всех основных отраслях промышленности: добывающей (+6,5%), перерабатывающей (+13,2%), производстве электроэнергии, газа и воды (+13,5%).

Кроме того, в машиностроении в январе отечественные производители нарастили производство вагонов в 2 раза, прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза, автомобилей грузовых – на 39,4%, автобусов на – 8,2% и т. п.

Как отмечают в министерстве, хотя в январе к декабрю имело место сезонное сокращение объемов промышленного производства на 12,5%, в целом данный показатель отвечает среднегодовому сезонному сокращению.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в январе т.г. против января 2009 г. составил 11,8%. По сравнению с декабрем 2009 г. спад промпроизводства составил 12,5%.