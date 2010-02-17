Минэкономики: украинская промышленность выходит из кризиса
Этот вывод подтверждают позитивные результаты января
Позитивные результаты января по промпроизводству еще раз подтвердили вывод, что отечественный промышленный комплекс постепенно выходит из кризиса.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономики Украины, переданном УНИАН.
В частности, третий месяц подряд происходит рост объемов производства в расчете месяц к соответствующему месяцу предыдущего года. В ноябре 2009 года рост составлял 8,6%, в декабре – 7,4%. В январе к январю 2009 года было зафиксировано увеличение объемов промышленного производства на 11,8%, что значительно выше показателей 2000-2008 гг., когда в среднем прирост объемов производства был на уровне 10,2% (с учетом 2009 года – 5,8%).
Увеличение объемов производства произошло во всех основных отраслях промышленности: добывающей (+6,5%), перерабатывающей (+13,2%), производстве электроэнергии, газа и воды (+13,5%).
Кроме того, в машиностроении в январе отечественные производители нарастили производство вагонов в 2 раза, прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза, автомобилей грузовых – на 39,4%, автобусов на – 8,2% и т. п.
Как отмечают в министерстве, хотя в январе к декабрю имело место сезонное сокращение объемов промышленного производства на 12,5%, в целом данный показатель отвечает среднегодовому сезонному сокращению.
Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в январе т.г. против января 2009 г. составил 11,8%. По сравнению с декабрем 2009 г. спад промпроизводства составил 12,5%.