Экономист: украинский экспорт нужно сориентировать на СНГ и Азию

Ориентированность украинского экспорта на страны СНГ и Азию будет способствовать более быстрому восстановлению экономики Украины, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые больше зависят от спроса в Западной Европе.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете компании Dragon Capital со ссылкой на ее экономиста Елену БЕЛАН.

Как отмечается в отчете, глобальный экономический кризис не только привел к резкому сокращению объемов украинского экспорта, но и повлиял на его географическую структуру, еще больше снизив зависимость экономики Украины от Западной Европы и увеличив значимость стран СНГ и Азии. По результатам 2009 г. удельный вес Западной Европы в экспорте товаров снизился до 16,5%, в то время как доля СНГ и Азиатских стран выросла до 34% и 25%, соответственно (с 30% и 11%).

Последние обзоры развития мировой экономики указывают на то, что локомотивом пост-кризисного глобального восстановления станут страны Азии, в то время как экономика Западной Европы будет расти медленно. Так, по прогнозу Международного Валютного Фонда, в 2010 г. рост ВВП в развивающихся азиатских станах составит 8,4%, в том числе экономика Китая вырастет на 10%, а Индии - на 7,7%. В то же время рост ВВП Еврозоны прогнозируется всего лишь на уровне 1,0%.

В соответствии с прогнозом Dragon Capital украинская экономика вырастет на 4,0% в 2010 г. и на 4,5% в 2011 г.