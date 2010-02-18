Экономист: рост промпроизводства в Украине составит 9,5%

Рост промышленного производства в Украине по итогам 2010 года составит 9,5%.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, рост промпроизводства будет основан прежде всего на внешнем спросе. В частности, в украинской металлургии объем производства в текущем году вырастет на 11%, а машиностроение прибавит 18%, считает экономист.

А.БЛИНОВ отметил, что структура роста в январе 2010 года соответствует ожиданиям. В январе объемы промышленного производства сократились в годовом измерении на 33,8%, а уровень спада по отраслям тяжелой промышленности составил 45%-57%, подчеркнул экономист. Таким образом, по его мнению, эффект низкой базы сравнения в настоящее время остается очень сильным.