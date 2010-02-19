Индекс базовых отраслей Украины в январе вырос на 7,7%

Рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в январе т.г., на фоне низкой базы сравнения 2008 года, составил 7,7%. Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

«Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры стимулировало развитие экспортоориентированных отраслей – наибольший взнос в изменение ИПБО был обеспечен ростом перерабатывающей промышленности», - говорится в сообщении.

Нацбанк констатирует, что существенное сужение потребительского спроса стало причиной негативной динамики отраслей направленных на обеспечение внутреннего рынка – объемы строительных работ и розничного товарооборота продолжали снижаться.

НБУ отмечает, что высокий урожай зерновых культур прошлых лет содействует развитию животноводства в стране, что, в свою очередь, позитивно влияет на динамику роста сельскохозяйственного производства, рост которого в январе составлял 5,4%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7% соответственно.

По оценкам Министерства экономики Украины и Национального банка Украины, падение ВВП страны по итогам 2009 года составит 15%.