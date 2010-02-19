Нужно усовершенствовать законы в космической отрасли

Усовершенствование закона о космической отрасли обеспечит благоприятные условия для сотрудничества Украины с ведущими космическими странами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, представляя законопроект №4768 по внесению изменений в Закон «О космической деятельности».

По ее словам, государство должно поддерживать космическую отрасль, которая является одним из стратегических направлений для украинской экономики.

«Космическая отрасль поддерживалась в нашей стране еще со времен СССР. И сегодня она является одной из стратегических конкурентоспособных отраслей, способных представлять Украину на международной арене. Государство должно оказывать всестороннюю поддержку космической отрасли», – подчеркнула глава комитета промполитики.

По словам депутата, принятие данного законопроекта не влечет за собой дополнительных расходов госбюджета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, несмотря на кризис, Украине удалось увеличить количество произведенных в 2009 пусков ракетоносителей украинского производства. По этому показателю отечественный космический комплекс в 2008-2009 гг. вернул себе 10% мирового рынка космических запусков, заняв по этому показателю четвертое место в мире.

Напомним, законопроект №4768 по внесению изменений в Закон Украины «О космической деятельности» разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины. Его цель – усовершенствование механизма нормативно-правового регулирования космической деятельности в Украине.

Законопроект уточняет понятие космической техники, а также положение о разработке концептуальных основ космической деятельности и определяет, что они разрабатываются Национальным космическим агентством Украины (НКАУ) в виде Стратегии космической деятельности Украины на 20 или более лет. Нормы законопроекта также предоставляют НКАУ возможность открывать свои представительства в регионах (странах), перспективных для продвижения на их рынки украинской космической техники и технологий, ужесточают контроль внешнеэкономической деятельности и уточняют порядок регистрации космических аппаратов.

Верховная Рада приняла решение поддержать законопроект в первом чтении («за» проголосовали 357 депутатов), а также рассмотреть его по сокращенной процедуре в целом на следующей пленарной неделе.