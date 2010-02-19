Кабмин урегулирует процедуры растамаживания импортного газа

Кабинет министров Украины планирует урегулировать процедуры растамаживания импортного газа, который будет закупаться химическими предприятиями по прямым контрактам у нерезидентов в обход НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента химической промышленности Минпромполитики Николай СЕМИРЯЖКО.

По его словам, необходимость урегулирования данного вопроса вызвана тем, что согласно действующим постановлениям правительства (от 5 марта 2008 г. №163 и от 27 декабря 2001 г. №1279), в которые планируется внести соответствующие изменения, Гостаможслужба обязана проводить таможенное оформление импортного газа исключительно для НАК «Нафтогаз Украины».

Н.СЕМИРЯЖКО отметил, что проект изменений уже рассматривался на заседании правительства 11 февраля, однако был отклонен из-за замечания Минтопэнерго, которое просило расширить возможную географию стран происхождения импортируемого газа, не ограничиваясь газом центрально- и среднеазиатского происхождения.

«Замечания уже согласованы и мы направили проект снова на Кабмин. И на ближайшем заседании, думаю, будут приняты эти изменения», - сказал он.

Н.СЕМИРЯЖКО также уточнил, что азотные химпредприятия Украины, которые в рамках пролонгированного постановления правительства могут закупать газ напрямую у нерезидентов, в настоящее время ведут переговоры о возможности закупки газа в странах Средней Азии. В частности, сообщил чиновник, ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» уже провело предварительные переговоры с газодобывающими компаниями Узбекистана о возможности импорта природного газа для своих нужд.

Тем не менее, отметил Н.СЕМИРЯЖКО, даже в случае успешных переговоров химпредприятий с потенциальными продавцами ресурса, сегодня существует проблема прокачки такого газа до таможенной границы Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года (постановление №880) Кабмин разрешил шести химическим предприятиям в прошлом году закупать газ у нерезидентов Украины.

В частности, такое разрешение было дано предприятиям: ОАО «Азот» (г. Черкассы), «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск), «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол».

В ноябре 2009 года действие постановления Кабмина было пролонгировано на 2010 год.