РФ готова к переговорам с Украиной

Федеральная таможенная служба РФ готова более интенсивно работать с украинскими коллегами относительно присоединения Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы наблюдаем за событиями в Украине, надеемся, что изменение политического климата позволит нам более тесно работать с украинскими коллегами», - сказал А.БЕЛЬЯНИНОВ.

«Справедливости ради, они (Украина) были одними из первых зачинателей интеграционных процессов в Таможенном союзе», - подчеркнул он.

«Мы не теряли рабочего контакта с украинскими коллегами в последние годы, но хотелось бы работать с ними более интенсивно, потому что товарооборот весьма и весьма значительный. Мы готовы, хотим и умеем работать вместе», - сказал А.БЕЛЬЯНИНОВ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил: «Такая работа велась, ее надо продолжить при наличии, естественно, политической воли украинского руководства». «Это было бы неплохо», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

«Я искренне надеюсь на то, что новое руководство Украины, новый Президент Украины ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович постарается внести свой вклад в укрепление взаимоотношений, торговых отношений, экономических связей в целом - не только с Россией, но и с другими странами, мне кажется, это вполне отвечает интересам украинских предприятий и потребителей», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.