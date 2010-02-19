Рост ВВП Украины в январе составил 7,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе 2010 года составил около 7,5%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ на основе анализа динамики ИПБО (индекс производства базовых отраслей) и отраслей сферы услуг рост ВВП в январе составлял около 7,5%», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рост промышленного производства в январе т.г. составил 11,8% в годовом измерении, за исключением сезонного фактора - «0,2%» и почти полностью определялся внешнеэкономической конъюнктурой.

По информации НБУ, основной взнос в рост промышленности (4,8 п.п.) был обеспечен ростом металлургического производства - на 26,6% в годовом измерении.

НБУ также отмечает, что получение новых контрактов на продукцию машиностроения позволило нарастить объемы отрасли на 22,3% в годовом измерении, что обеспечило 1,8 п.п. роста промышленного производства. Рост индекса CRB, который характеризует ситуацию на мировых рынках основных продовольственных товаров, в январе т.г. несколько замедлился (до 27,7% в годовом измерении), в основном, из-за снижения цен на продовольственных рынках во второй половине января.

Кроме того, НБУ сообщает, что низкий потребительский спрос определял негативную динамику отраслей, направленных на обеспечение внутреннего рынка, - пищевой промышленности, строительства и отраслей, связанных с его обслуживанием, - обработку древесины, целлюлозно-бумажное производство и производство минеральной продукции.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7% соответственно.

По оценкам Министерства экономики Украины и Национального банка Украины, падение ВВП страны по итогам 2009 года составит 15%.