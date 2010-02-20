Немецкий посол: Украине нужно поскорее договориться с ЕС

Украине необходимо как можно скорее успешно завершить переговоры о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ в статье для еженедельника «Зеркало недели», опубликованной № 6 (786) от 20-26 февраля 2010 г.

По его словам, для всесторонней модернизации Украине нужно становиться более открытой для внешнего мира.

Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ также напомнил, что Соглашение о зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Я твердо убежден: будущий путь Украины остается европейским, ведь ему нет альтернативы", - отметил он.

"Этот путь был выбран потому, что люди так хотят, и потому, что в этом также нуждается модернизация страны", - сказал Г.-Ю. ГАЙМЗЁТ.

"Я приветствую то, что самые важные кандидаты в президенты были едины в стремлении продолжать сближение с Европой", - сказал посол.

Он также отметил, что "приближение к Европейскому содружеству поставит перед Украиной достаточно много задач, а мне кажется, что это мало кто четко осознает".