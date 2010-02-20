Польский экономист: в Украине есть проблемы с ведением бизнеса

Проблемы с ведением среднего и малого бизнеса в Украине приводят к доминированию в ее экономике больших финансовых групп.

Такое мнение высказал известный польский экономист Лешек БАЛЬЦЕРОВИЧ в интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели" (№ 6 (786) от 20-26 февраля 2010 г.).

"Существует много формальных и неформальных барьеров, которые уменьшают желание среднего предпринимателя инвестировать в официальную экономику. В свою очередь, это приводит к доминированию в экономической структуре Украины крупных инвесторов и больших финансовых групп", - отметил он.

В то же время, по словам экономиста, в здоровой экономике обычно большой является доля малых и средних предприятий. "Я считаю, что многие реформы политической системы и организации государственного аппарата могли бы улучшить условия для частных инвестиций", - сказал он.

Л.БАЛЬЦЕРОВИЧ также заметил, что сегодня Украине нужна политическая стабильность и реформаторское правительство. По его словам, "в интересах Украины определить, во-первых, правильный диагноз экономических проблем страны, во-вторых, сформулировать соответствующую экономическую стратегию".

"Главное задание - координация действий элит Украины вокруг экономической стратегии, которая будет иметь конструктивный характер для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей развития", - сказал он.

По словам польского экономиста, на элиты в Украине возложена большая ответственность, которая касается не только украинского народа, но и Европы в целом: выработать правильный диагноз и правильную стратегию. По убеждению Л.БАЛЬЦЕРОВИЧА, никто не может заменить украинцев в этой работе. "Это - задание исключительно для украинских элит, а также для всего украинского общества", - добавил он.