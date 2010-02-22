Экономист: Украина не может вступить в Таможенный союз

Украина не может вступить в таможенный союз, не нарушая своих обязательств перед Всемирной торговой организации (ВТО).

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что Таможенный союз между тремя странами СНГ - Россией, Беларусью и Казахстаном - официально заработал с 1 января 2010 года. Однако полноценный Таможенный союз, при котором все три страны будут иметь унифицированные ставки таможенных пошлин в отношении третьих стран, должен начать работу с 1 июля 2010 года, добавил экономист. При этом он подчеркнул, что Украина уже имеет режим свободной торговли (с рядом изъятий) с данными тремя странами.

А.БЛИНОВ сообщил, что дальнейшая торговая интеграция Украины в Таможенный союз ограничена тем фактом, что наше государство уже является членом ВТО, тогда как Россия, Беларусь и Казахстан все еще ведут переговоры о вступлении. Экономист считает, что заявление российского президента Д.МЕДВЕДЕВА относительно присоединения Украины к Таможенному союзу является скорее «пробным шаром», нежели реальным намерением относительно конкретных действий.

По мнению А.БЛИНОВА, «таким образом руководство РФ намерено проверить реакцию нового президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с точки зрения оценки его лояльности, а также в очередной раз заявить, что Украина остается в сфере геополитического влияния России».

Как сообщал УНИАН, руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ заявил 19 февраля т.г. во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, что ФТС РФ готова более интенсивно работать с украинскими коллегами относительно присоединения Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил: «Такая работа велась, ее надо продолжить при наличии, естественно, политической воли украинского руководства». «Это было бы неплохо», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

«Я искренне надеюсь на то, что новое руководство Украины, новый Президент Украины ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович постарается внести свой вклад в укрепление взаимоотношений, торговых отношений, экономических связей в целом - не только с Россией, но и с другими странами, мне кажется, это вполне отвечает интересам украинских предприятий и потребителей», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.