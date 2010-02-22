Предприятия Украины уменьшили объем реализации услуг

В январе 2010 г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг Украины, составил 13,995 млрд. грн., что на 6,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В среднем одному украинцу в январе было предоставлено услуг на сумму 303,9 грн. Однако потребление услуг жителями разных регионов страны колебалось от 1703,3 грн. на одного человека в Киеве до 83,6 грн. в Хмельницкой обл.

В январе 2010 г. в структуре объема реализованных услуг по видам экономической деятельности, по сравнению с январем 2009 г., значительных изменений не произошло. Как и раньше, в январе в структуре объема реализованных услуг больше половины (57,4%) составляла услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (25,7%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям. При этом, объем услуг, реализованных предприятиями г. Киева, Одесской и Донецкой обл. составил более половины (52,2%) общего объема реализованных услуг.

В сферах торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования в январе 2010 г. предприятия реализовали услуги в рыночных ценах на 77,6 млн. грн., что на 15% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, населению – 26,6 млн. грн., на 21% меньше; в сфере деятельности гостиниц и ресторанов – на сумму 146,6 млн. грн., что на 6% меньше, по сравнению с январем 2009 г., населению – 109 млн. грн., на 6% меньше; в сфере транспорта и связи – на сумму 8,71 млрд. грн., что на 5% больше, по сравнению с январем прошлого года, населению – 2,588 млрд. грн., на 9% больше.