Экономист: рост реального ВВП Украины составит 5%

Рост реального ВВП Украины по итогам 2010 года составит 5%.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом он отметил, что Национальный банк Украины обнародовал данные по Индексу производства базовых отраслей (ИПБО) Украины. Индекс НБУ является «квази-ВВП», который призван отражать общую экономическую тенденцию посредством агрегирования доступных данных по производству, сообщил А.БЛИНОВ. Однако, подчеркнул он, индекс НБУ не является альтернативным показателем ВВП, поскольку его методология и структура отличны от ВВП.

По словам экономиста, выход на значительный положительный показатель ИПБО в январе 2010 года является результатом активного роста промышленности в годовом выражении, что, в свою очередь, было обусловлено эффектом низкой базы сравнения. Положительный вклад промышленности перекрыл отрицательный вклад строительства и розничной торговли в показатель января 2010 года, отметил он.

Как сообщал УНИАН, рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в январе т.г. составил 7,7%. Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

«Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры стимулировало развитие экспортоориентированных отраслей - наибольший взнос в изменение ИПБО был обеспечен ростом перерабатывающей промышленности», - говорится в сообщении.

Нацбанк констатирует, что существенное сужение потребительского спроса стало причиной негативной динамики отраслей направленных на обеспечение внутреннего рынка – объемы строительных работ и розничного товарооборота продолжали снижаться.

НБУ отмечает, что высокий урожай зерновых культур прошлых лет содействует развитию животноводства в стране, что, в свою очередь, позитивно влияет на динамику сельскохозяйственного производства, рост которого в январе составлял 5,4%.

Справка УНИАН. С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.