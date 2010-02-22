Бойко: ММК им. Ильича может остановить работу

Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО заявил, что комбинат будет вынужден остановить работу в случае невыплаты налога на добавленную стоимость за экспортируемую предприятием продукцию, задолженность по которому уже достигла 1 млрд. 250 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«У нас на сегодня не возвращен налог на добавленную стоимость за август прошлого года. Я отправил в конце января и в начале февраля 7 шифровок в адрес Юлии Владимировны, - констатировал гендиректор, - И получил в пятницу в виде подачки 50 млн. грн., хотя за август было недоплачено 79 млн. грн.», - сказал В.БОЙКО.

Он добавил, что только за год не возврат НДС по комбинату вырос в 4,2 раза, и объяснил, что нехватка этих средств не позволяет предприятию реализовывать намеченные планы как по поднятию уровня заработной платы сотрудникам, так и по завершению начатой модернизации производства. «Рассматривая этот год, я планировал увеличить фонд заработной платы, хотя бы на 5-10% поднять зарплату работникам, а как можно что-то повышать, когда не знаешь, как платить эту мизерную зарплату, которая есть…», - сказал В.БОЙКО.

Говоря о модернизации комбината, гендиректор предприятия отметил: «Мелочи остались, чтобы закончить пылеугольное вдувание (современная технология вдувания пылеугольного топлива, применяемая в доменной плавке – УНИАН), мы затратили там колоссальные деньги – уже 80% от необходимого. И мы сегодня заморозили эти работы, потому что нет средств».

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

В январе-марте 2009 г. комбинат произвел 646 тыс. тонн готового проката, что на 727 тыс. тонн, или на 53% меньше, чем за первые три месяца 2008 г.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.