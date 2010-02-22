На Кременчугском сталелитейном заводе тушат пожар

В Кременчуге Полтавской области сегодня около 15.00 пожарные машины выехали по вызову на ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, на предприятии произошло возгорание кабелей. Для тушения задействованы 6 пожарных автомобилей. Огонь уже более 3 часов тушат при помощи пены. Тушение осложняется большой задымленностью туннеля, где находятся горящие кабеля.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.