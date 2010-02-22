Бойко заявляет о попытке захвата ММК им. Ильича

Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО заявил о рейдерской атаке на комбинат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«На нас идет колоссальная рейдерская атака, которая началась еще в прошлом году в мае», - сказал В.БОЙКО.

Он объяснил, что существует некий немногочисленный профсоюз металлургов, представители которого подали на него в суд, обвинив в насильственном принуждении их в 1997 году, как работников комбината, продать свои акции.

«Есть такой независимый профсоюз - их там 5 или 6 человек, их покупают, и они подают иск на меня за то, что в 1997 году я их вроде бы насильно заставил продать свои акции, которые давались на ваучер», - рассказал В.БОЙКО.

При этом он добавил: «Но это смешно. Если в 1997 году мы у кого-то выкупили по номиналу акции, то ваучер тогда стоил по цене одной бутылки водки…. Многие тогда не верили ни во что, и эти ваучеры просто пропадали…. И сегодня это мне ставится в упрек».

«Я прекрасно понимаю, что это (претензии профсоюза – УНИАН) чушь из чуши. Но принимается решение здесь у нас в Донецком хозяйственном суде, и блокируются наши акции», - объяснил В.БОЙКО.

Кроме того, он сообщил, что доказательством рейдерской атаки на предприятие является тот факт, что сегодня по сфабрикованным ранее векселям комбинату, по его словам, «незаконно предъявляется к оплате 74 млн. грн».

В то же время руководитель меткомбината заверил, что в связи с тем, что акциями владеет большой трудовой коллектив ММК им. Ильича, присвоить их сегодня кому-то просто невозможно.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

В январе-марте 2009 г. комбинат произвел 646 тыс. тонн готового проката, что на 727 тыс. тонн, или на 53% меньше, чем за первые три месяца 2008 г.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.