Экономист: устойчивый рост в сфере услуг начнется в 2011 году

Устойчивый рост в сфере услуг должен начаться лишь в 2011 году.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, считает он, сфера услуг должна возобновить рост уже в 2010 году.

По словам экономиста, несмотря на существенный рост в таком сегменте услуг для бизнеса, как грузоперевозки, сфера услуг в целом все еще сокращается в годовом выражении. Это обусловлено тем фактом, что розничная торговля и другие услуги, ориентированные на бытового потребителя, не смогли возобновить рост, тогда как сегмент B2B растет в годовом выражении лишь в таких базовых сегментах, как грузоперевозки, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в январе 2010 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг Украины, составил 13,995 млрд. грн., что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем одному украинцу в январе было предоставлено услуг на сумму 303,9 грн.

В январе 2010 года в структуре объема реализованных услуг по видам экономической деятельности, по сравнению с январем 2009 года, значительных изменений не произошло. Как и раньше, в январе в структуре объема реализованных услуг больше половины (57,4%) составляла услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (25,7%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям.