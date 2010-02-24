S&P прогнозирует рост ВВП Украины в этом году на 3,5%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s прогнозирует рост украинской экономики в 2010 году на уровне 3,5%, в 2011 году – 4%.

Об этом сказано в обнародованном на сайте S&P отчете «Банки Казахстана, России и Украины будут следовать стратегии осторожного роста с тем, чтобы противостоять рецессии».

По прогнозам рейтингового агентства, инфляция в Украине в текущем году составит 13%, а в 2011 году она замедлится до 9%.

«Мы ожидаем более медленного восстановления экономики Украины в 2010 году в связи с наибольшим ущербом, нанесенным банковскому сектору, и самым высоким среди трех стран уровнем безработицы, сдерживающей рост потребительских расходов», – отмечают в S&P.

По прогнозам экспертов Standard & Poor`s, уровень безработицы в Украине в 2010 году снизится до 15%, а в 2011 году – до 10% по сравнению с 18% по итогам 2009 года.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в IV квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 7% против 15,9% в III квартале 2009 года.

В начале января 2010 года Госкомстат подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении ВВП Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале 2009 г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.