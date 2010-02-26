МИД РФ: Россия не видит правовых препятствий для Украины
Чтобы вступить в Таможенный союз
Россия не видит правовых препятствий для вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.
«Российская сторона не видит правовых препятствий для присоединения Украины к начавшемуся функционировать с 1 января этого года Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.
Он сообщил также, что разработан порядок вступления нового государства в ЕврАзЭС, а также присоединения к договорно-правовой базе Таможенного союза.
А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что, разумеется, для решения данного вопроса нужен консенсус государств-членов ЕврАзЭС и государств-членов Таможенного союза.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2009 года в Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза. Он начал функционировать 1 января 2010 года.