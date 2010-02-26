Кременчугский сталелитейный завод приостановил работу

ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" (Кременчуг, Полтавской обл.) приостановил работу из-за случившегося пожара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в горисполкоме Кременчуга сообщил и.о. начальника управления экономического развития Николай ЗДОЙМА.

"У них погорели кабеля, нет электроэнергии. Сейчас там ведутся восстановительные работы после пожара", - сказал он и добавил, что предприятие пока не называет сроков возобновления работы.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля произошел пожар в отсеке подземного кабельного туннеля сталеплавильного цеха ОАО "Кременчугского сталелитейного завода". На глубине 3-х метров залегания загорелись силовые кабели питающих сталеплавильные печи. Длина кабельного тоннеля составляет около 160 метров. Тушение пожара осложняла высокая температура и задымление подвальных помещений. В течение пяти часов на ликвидации пожара работали 33 работника МЧС, было задействовано 7 единиц специальной пожарной техники.