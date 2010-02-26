Присоединение Новоконстантиновского рудника к ВостГОКу отменяется

Министерство топлива и энергетики Украины отменило свой приказ о присоединении госпредприятия «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд» к ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор ВостГОКа Александр СОРОКИН.

По его словам, соответствующее решение Минтопэнерго приняло в конце января.

Отвечая на вопрос, чем обусловлено данное решение министерства, А.СОРОКИН сказал: «Он (приказ) отменен вследствие влияния тех заинтересованных лиц и сил, которые в том числе планируют Новоконстантиновку втянуть в состав коммунального предприятия «Надра Кировоградщины».

В то же время директор ВостГОКа подчеркнул, что наиболее целесообразным путем развития Новоконстантиновского месторождения является его включение в состав ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». «Мое мнение было и остается, что Новоконстантиновское месторождение может реально развиваться в составе ВостГОКа. Это единственная компания, которая может осуществлять управление данным объектом», - сказал А.СОРОКИН.

Как сообщал УНИАН, решением Министерства топлива и энергетики от 26 ноября 2009 года госпредприятие «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд» (Маловисковский район, Кировоградской обл.) реорганизовано путем присоединения с «ВостокГОК».

Справка УНИАН. Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд было начато еще в 1984 году, но впоследствии в связи с планами конверсии оборонных отраслей промышленности строительство было законсервировано, а с 1989 года прекращено и финансирование. К моменту возобновления строительства месторождение было вскрыто тремя стволами, два из которых на горизонте 300 м были сбиты между собой горизонтальными горными выработками и готовы к ведению горных работ по подготовке к добыче.

В июне 2000 года Кабмин распоряжением №256-р утвердил проект достройки предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Согласно документу, проектная мощность объекта по добыче урана составит 1,5 тыс. тонн, по производству концентрата – 500 тонн в год. Общая стоимость объекта в ценах 1997 года оценивалась в 1 млрд. 619,6 млн. грн. (около 870 млн. долл.). Проектом предусматривалось введение предприятия в эксплуатацию и выдача первой руды на пятый год строительства и достижение проектной мощности на десятый год с начала строительства.

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды, Днепропетровской обл.) – базовое и крупнейшее в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Предприятие выпускает 3,3% от мирового производства урана (данные МАГАТЭ). Кроме основной продукции – уранового концентрата, комбинат выпускает серную кислоту, горно-шахтное оборудование, радиометры, станции радиометрического контроля содержания радиоактивных элементов и пр. На предприятии действуют две шахты, которые ведут добычу урановой руды, – Ингульская и Смолинская (Кировоградская обл.).