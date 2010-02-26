Рост ВВП США превзошел ожидания аналитиков

Согласно пересмотренным данным, ВВП США вырос в четвертом квартале 2009 года на 5,9% в годовом исчислении, сообщает Reuters. Аналитики, тем временем, ожидали подтверждения первой оценки, зафиксировавшей рост на 5,7%.

Как отмечает агентство, рост американской экономики в четвертом квартале прошлого года оказался сильнее прогнозов благодаря тому, что компании увеличивали инвестиции и медленнее сокращали запасы, свидетельствует вторая оценка министерства торговли США.

Столь высоких темпов роста ВВП не наблюдалось с третьего квартала 2003 года. В июле-сентябре прошлого года экономика выросла на 2,2%.

Однако, несмотря на уверенный экономический рост во второй половине 2009 года, последние данные указывают на его замедление в первом квартале этого года.