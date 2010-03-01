Новицкий: ФГИ с подачи СБУ блокирует передачу в госсобственность

Фонд государственного имущества Украины на сегодняшний день по рекомендации Службы безопасности Украины блокирует выполнение решения правительства от 24 февраля о передаче в госсобственность имущества Иршанского горно-обогатительного комбината (ГОК) и Вольногорского горно-металлургического комбината (ГМК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

«Постановление неделю назад вышло, мы его готовили вместе с Фондом (госимущества – УНИАН), и на сегодняшний день все материалы по описи были переданы в государственную исполнительную службу в Минюст, и сейчас находятся в Фонде госимущества. Но ФГИУ, несмотря на то, что все документы были подготовлены по передаче, ссылаясь на то, что на сегодняшний день есть определенные рекомендации не делать этого со стороны силовых структур – со стороны СБУ, не передает нам это имущество, хотя можно было это сделать либо по акту, или общим приказом», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Он подчеркнул, что такие действия Фонда не дают возможности полноценного участия этих двух предприятий в ГАК «Титан Украина».

В свою очередь, министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК подчеркнул, что непередача имущества в госсобственность не позволяет Минприроды выдавать соответствующие лицензии на разработку, и разработкой на сегодняшний день занимаются прежние собственники ГОКов. «Не хватает сегодня акта приема-передачи целостных имущественных комплексов, а это то, что необходимо в пакете для передачи лицензий, а точнее – для их переоформления», - сказал Г.ФИЛИПЧУК.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство фактически повторно приняло постановление о передаче в госсобственность имущества Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК.

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленной политики Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием вернуть арендованное имущество, срок действия аренды которого закончился в сентябре 2009 года. Суд наложил арест на имущество Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. Решение по сути спора суд должен был вынести 24 ноября 2009 г. Но тогда заседание суда не состоялось из-за неявки представителей обладминистраций заинтересованных областей.

Позже Хозяйственный суд Киева перенес на 8 декабря 2009 года рассмотрение указанного дела.

8 декабря 2009 г. заседание Хозяйственного суда Киева по делу о передаче Министерству промышленной политики Украины Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК не состоялось, поскольку суд был уведомлен о кассации "Крымского титана" на решение Хозяйственного суда Киева об аресте имущества Иршанского горно-обогатительного комбината (ГОК) и Вольногорского горно-металлургического комбината (ГМК).

В связи с этим дело было передано на рассмотрение в ВХС. Дата рассмотрения жалобы в ВСХ пока не уточняется.

После этого дело вернется в Хозяйственный суд Киева для рассмотрения по сути.

Напомним, что Минпромполитики не планировало продлевать договоры аренды Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа. В министерстве свое решение объясняют тем, что еще в начале 2008 года премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила министерствам и ведомствам объединить государственные активы титановой отрасли с целью создания вертикально интегрированного холдинга от добычи сырья (Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК) до производства готовой продукции (ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Запорожский титаномагниевый комбинат). Однако в 2008 году занимавшая тогда пост главы Фонда госимущества (ФГИ) Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что создание холдинга невозможно, пока Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК арендует "Крымский Титан".

По предложению Минпромполитики Кабмин в 2009 году принял постановления, в соответствии с которыми на Иршанском ГОКе и Вольноградском ГМК в связи с окончанием срока действия договоров аренды ФГИ должен был провести инвентаризацию имущества и вернуть их в управление Минпромполитики. При этом в ведомстве констатировали, что работа специально созданных комиссий по инвентаризации на предприятиях не началась в установленные постановлениями правительства сроки – с 1 октября 2009 года – в связи с блокированием ее работы ЗАО «Крымский Титан». В частности, арендатор подал на Минпромполитики и ФГИ иски в суд.

Справка УНИАН. Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК были переданы в аренду сроком на пять лет крупнейшему производителю двуокиси титана в Украине ЗАО "Крымский Титан" в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство имеет 50%+1 акцию в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50%-1 его акции – OstChem Holding AG, входящий в Group DF Д.ФИРТАША.