Падение ВВП в 2009 году немного превысило ожидания рынка

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) в 2009 году на уровне 15% было немного выше ожиданий рынка.

Об этом сказано в ежедневном обзоре финансовых рынков ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что показатель падения ВВП (-15% за год) немного превышает прогноз экспертов ING Bank Ukraine (-14.6%), а также ожидания участников рынка (-14%). «В соответствии с нашими ожиданиями, перерабатывающая промышленность и торговля оказали наибольшее влияние на динамику ВВП, продемонстрировав спад на 26,0% и 17,9%, соответственно. В то же время, сельское хозяйство было единственным сектором, показавшим положительную динамику по итогам года», - говорится в обзоре.

Также отмечается, что со стороны основных затрат сокращение объемов экспорта и импорта (на 24,7% и 39,7%, соответственно), а также снижение объема инвестиций (-48,1%) оказали влияние на динамику ВВП в прошлом году. С другой стороны, сокращение наиболее значимой составляющей ВВП – частного потребления – практически наравне с падением ВВП (на 14,1%), стало для экспертов ING Bank Ukraine большой неожиданностью, поскольку они ожидали более умеренного снижения данного показателя в 2009 г.

«Динамика основных секторов экономики в январе 2010 г. к январю прошлого года подтверждает наше мнение относительно того, что восстановление экономики продолжается довольно умеренными темпами, поскольку внешний спрос является достаточно волатильным. В то же время, значительный рост экономики в январе 2010 г., по сравнению с январем 2009 г., в основном, является следствием низкой базы сравнения в прошлом году» - считают эксперты.

Таким образом, ING Bank Ukraine сохранил базовый сценарий, предусматривающий более активное восстановление экономики во II полугодии 2010 г., после того, как начнется более устойчивый рост внешнего спроса на украинскую продукцию. «Мы сохраняем наш прогноз проста ВВП в 2010 г. на уровне 2,5%» - сообщается в обзоре.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн..

Справка УНИАН. Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.

Министерство экономики и Национальный банк Украины ранее прогнозировали, что падение ВВП по итогам 2009 года составит 15%.

По данным НБУ, в январе текущего года рост ВВП составил около 7,5%.