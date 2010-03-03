«Азовсталь» увеличила производство металлопроката почти в два раза

По итогам января-февраля ОАО «Азовсталь» произвело 859,2 тыс. тонн металлопроката. что на 408,1 тыс. тонн (на 90%) больше, чем по итогам января-февраля 2009 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, выплавка стали за отчетный период составила на меткомбинате 922,1 тыс. тонн, что 418,8 (на 83,2%) больше, чем по итогам января-февраля прошлого года.

За первых два месяца т.г. на «Азовстали» было выплавлено 784,5 тыс. тонн чугуна, что на 350,4 тыс. тонн (на 80,7%) больше аналогичного показателя 2009 года.

В январе-феврале т.г. на предприятии произведено 326,9 тыс. тонн кокса, что на 35,3 тыс. тонн (на 12,1%) больше, чем в январе-феврале 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной - 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".