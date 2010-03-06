Россия намерена обновлять вооружение своей армии на 9-11%

Россия намерена ежегодно обновлять вооружение своей армии на 9-11%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал вчера на коллегии Минобороны РФ.

«Я поставил задачу правительству довести ежегодное обновление вооружения и военной техники в среднем до 9–11% в год. Это позволит к 2020 году поднять долю современных образцов военной техники до 70%», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, задача переоснащения войск новыми вооружениями является чрезвычайно сложной и очень важной.

«В прошлом году удалось стабилизировать состояние вооружения и военной техники, даже в условиях финансового кризиса обеспечить выполнение оборонного заказа, хотя и не без проблем. Идут перспективные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, те работы, которые необходимы для переоснащения вооружённых сил», - сказал он.

Он также сообщил, что в этом году будет завершена разработка новой госпрограммы вооружения на период с 2011 по 2020 годы.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября президент России Д.МЕДВЕДЕВ, выступая с посланием к Федеральному Собранию России, потребовал в 2010 году провести значительное переоснащение российской армии.

«Одна из самых непростых, но принципиальных задач - это переоснащение войск новыми системами и образцами вооружения и военной техники. Здесь нет необходимости рассуждать - нужно приобретать эти вооружения. В следующем году необходимо поставить в войска более 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, пять ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц современной бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки и один боевой корабль класса «Корвет», 11 космических аппаратов», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

21 ноября 2009 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что государственный оборонный заказ России в 2010 году будет увеличен на 8,5% - до 1,175 трлн. рублей (около 40,5 млрд. долларов).