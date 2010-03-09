Производители промпродукции повышают цены

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в феврале 2010 года по сравнению с январем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 1,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 3,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Рост индекса цен производителей промышленной продукции в феврале 2009 года против января 2008 года составил 1,8%, против декабря 2008 года – 2%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.