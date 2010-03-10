«Энергомашспецсталь» получит кредит ЕБРР

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития вчера, 9 марта, одобрил выделение ОАО «Энергомашспецсталь» кредита в сумме 79 млн. долл. США для финансирования инвестиционной программы предприятия. Об этом УНИАН сообщили в ЕБРР.

По словам пресс-секретаря киевского офиса ЕБРР Антона УСОВА, договор между банком и ОАО «Энергомашспецсталь» будет подписан в течение ближайшего времени.

Условия договора пока не разглашаются.

Общая стоимость проекта предприятия по улучшению производственных процессов составляет 273 млн. долл. США.

Справка УНИАН. ОАО “Энергомашспецсталь” (г. Краматорск, Донецкой обл.) специализируется на выпуске специальных литых и кованых заготовок для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения и других отраслей. Предприятие контролируется корпорацией “Индустриальный союз Донбасса”.