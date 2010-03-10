В США начинают продажи 3D телевизоров

Крупнейшие производители электроники Samsung и Panasonic начинают продажи 3D телевизоров в США, сообщает РИА Новости.

Первый 3D телевизор стоимостью в три тысячи долларов, в комплекте с которым прилагались две пары специальных очков и проигрыватель формата Blu-ray, был продан компанией Samsung Electronics Co. 9 марта, тогда как в официальном заявлении Panasonic Corp. говорится о том, что начало продаж назначено на среду.

Как отмечает агентство, решение производить подобные телевизоры для массового потребителя пришло вместе с популяризацией фильмов формата 3D, их уверенность подкрепили кассовые сборы "Алисы в стране чудес" Тима Бертона, которые за первые выходные после выхода в прокат побили сборы рекордсмена - зимнего блокбастера "Аватар" Джеймса Кэмерона.

В июне свою версию 3D телевизора выпустит в продажу Sony Corp. Производители также намерены добиться снижения стоимости "новомодных телевизоров" до 500 долларов.

Однако, как отмечают специалисты в аналитической компании iSuppli, данные телевизоры не будут пользоваться спросом, и лучше бы производители занимались усовершенствованием устройства, позволяющего телевизору подключаться к Интернету.

"Я не верю, что кто-нибудь будет смотреть 3D (телевизоры) постоянно через два или три года. Я не думаю, что они будут господствовать на рынке", - заявил представитель iSuppli.

3D телевизоры были впервые представлены крупнейшими японскими производителями в октябре 2009 года на открывшейся в Токио выставке IT-технологий и электроники CEATEC Japan 2009. Sony, Toshiba, Panasonic, Sharp - продемонстрировали, что соперничество за размеры экрана, качество изображения и низкие цены осталось в прошлом. Новые телевизоры оснащены специальными очками, позволяющими увидеть фильм или телепередачу с эффектом участия в трехмерном изображении. Еще одно новшество - "жестовый" пульт. Телевизорам нового поколения не нужен обычный пульт, они могут управляться дистанционно с помощью движений руки. Так, находясь на расстоянии от экрана, можно менять ракурс изображения, переключать каналы одним движением руки.