Данилишин: очередной раунд переговоров о ЗСТ прошел успешно

В ходе десятого раунда переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, который прошел в Брюсселе 1-5 марта, были достигнуты положительные результаты.

Такую оценку переговорам дал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«По результатам раунда отмечена позитивная динамика переговоров. В частности, завершено согласование раздела «Транспарентность», а переговоры по административному сотрудничеству в таможенной сфере приблизились к завершающей стадии», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Украинская сторона, по словам министра экономики, четко осознает, что темпы открытия и либерализации рынков Украины должны соответствовать темпам адаптации отечественных субъектов хозяйствования к новому уровню конкуренции в рамках зоны свободной торговли.

«Интеграция нашего государства в экономическое пространство Европейского Союза должна стать важным фактором, который будет способствовать повышению конкурентоспособности как в отдельных отраслях, так и в экономике страны в целом», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

В ходе переговоров принято решение очередной, 11-й их раунд провести в Киеве 25-28 мая 2010 года.

В ходе 10-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом обсуждались такие вопросы: подготовка тарифного предложения; административное сотрудничество в таможенной сфере; торговля услугами; защита прав интеллектуальной собственности; защита географических обозначений; устойчивое развитие и торговля; торговые аспекты энергетического сотрудничества; транспарентность; урегулирование споров и пр.