ЕС начинает усилит борьбу против изменений климата

Европейская комиссия презентовала новую стратегию Европейского Союза по борьбе против изменений климата.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине, с разработкой документа ЕС пытается не терять времени после прошлогодней Международной Копенгагенской конференции и как можно скорее реализовать договоренности в рамках временного Копенгагенского соглашения.

"Европейская комиссия решительно настроена на использование нынешней возможности для всемирной борьбы против изменений климата", - заявил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, комментируя новую стратегию ЕС.

По его словам, стратегия, которую предложила Еврокомиссия, должна дать толчок международным переговорам и привлечь наших партнеров на этот путь. "Я обращусь к лидерам государств - членов ЕС, чтобы на следующем заседании Европейского совета они поддержали наше предложение", - сказал он.

Еврокомиссар по делам борьбы против изменений климата Конни ГЕДЕГАРД в свою очередь отметила, что противодействие изменениям климата может быть успешным только благодаря привлечению всех главных мировых игроков, ответственных за загрязнение атмосферы. Она выразила надежду, что на следующей международной конференции в мексиканском Канкуне мировые лидеры придут к согласию относительно следующего рамочного договора. "В Копенгагене мир имел уникальный шанс, но им не воспользовался", - сказала К.ГЕДЕГАРД.

В этих условиях, по ее мнению, ЕС должен показать конкретный пример, становясь наиболее экологическим регионом в мире.

Стратегия, которую представила Еврокомиссия, предлагает ЕС без промедления выполнять временное Копенгагенское соглашение (Copenhagen Accord), в частности, относительно скорейшей финансовой поддержки развивающихся стран. В то же время ЕС должен продолжать оказывать давление на других крупных загрязнителей для заключения юридически обязывающего международного договора, который должен заменить Киотский протокол.

Комиссия настаивает на включении временного Копенгагенского соглашения в переговорные тексты ООН, касающиеся будущего международного договора (сейчас временное соглашение формально все еще не является частью решений ООН).

ЕС также заявляет о своей готовности подписать новый международный договор по уменьшению выбросов уже на следующей встрече в мексиканском Канкуне, которая состоится в конце этого года.