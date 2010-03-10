«Металлургпром» настаивает на продлении льгот для ГМК

Объединение металлургических заводов «Металлургпром» настаивает на продлении льгот предприятиям горно-металлургического комплекса до конца 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске заявил генеральный директор объединения Василий ХАРАХУЛАХ на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, Меморандум между правительством Украины и собственниками предприятий отрасли о согласованных действиях, а также Постановление Кабинета министров №925 о моратории на повышении тарифов на грузоперевозки и энергоносители нуждается в продлении с 1 апреля до конца т. г.

В. ХАРАХУЛАХ отметил, что финансовое положение в отрасли остается сложным. По предварительным итогам работы за 2 месяца 2010 г. предприятия ГМК имеют отрицательный финансовый результат (более 1,5 млрд. грн. до налогообложения).

«В данной ситуации нельзя снимать госрегулирования тарифов, устанавливаемых компаниями, которые являются естественными монополистами», - подчеркнул гендиректор «Металлургпрома».

Заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО, присутствующий на балансовом совещании, также заявил, что льготы для предприятий ГМК и химической промышленности необходимо продлить до конца 2010 г.

Однако он уточнил, что это его личное мнение, а не позиция министерства. С. ГРИЩЕНКО сообщил, что Администрация Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА запросила материалы о работе отрасли и эффективности действия Меморандума и Постановления Кабмина №925.

По словам замминистра, от Кабмина пока не поступало четких указаний давать предложения о пролонгации действия этих документов.

«Наверное, на фоне многих других политических событий просто нет времени заняться этими вопросами», - отметил С. ГРИЩЕНКО.

Напомним, осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

В то же время, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что металлургическая отрасль Украины вышла из рецессии и восстанавливает темпы роста. Как сообщается на сайте Министерства экономики Украины, об этом он сказал 9 марта в ходе совещания, посвященного перспективам развития отечественной металлургической промышленности.

По словам министра, на протяжении четырех последних месяцев наблюдался рост объемов металлургического производства по отношению к предыдущему месяцу (в октябре 2009 года – 16,2%, ноябре 2009 года - 47,6%, декабре 2009 года - 27,3%, январе 2010 года - 26,6%).