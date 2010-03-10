Украинские металлурги увеличили производство

Украинские металлурги за январь-февраль 2010 года увеличили производство основных видов продукции на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, за два месяца текущего года метпредприятия произвели 4,42 млн. тонн чугуна, что на 15%, или 582 тыс. тонн, больше, чем за январь-февраль 2009 года.

Производство стали за указанный период увеличилось на 12%, или 553 тыс. тонн, – до 5,069 млн. тонн. Производство общего проката возросло на 10%, или 415 тыс. тонн, – до 4,68 млн. тонн.

Производство кокса за январь-февраль 2010 года составило 2,885 млн. тонн, что на 13,9%, или 353 тыс. тонн, больше, чем по итогам января-февраля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Украине планируется произвести 27,8 млн. тонн чугуна, 32,1 млн. тонн стали и 30 млн. тонн прокат, что на 8,2%, 7,8% и 7,9% соответственно больше, чем по результатам 2009 года.