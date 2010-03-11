ММК им. Ильича увеличил производство готового проката

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-февраля 2010 г. произвело 619 тыс. тонн готового проката, что на 217 тыс. тонн, или на 54% больше, чем за январь-февраль 2009 г.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к министерству промышленной политики Украины.

По данным источника, в январе-феврале т. г . комбинат выплавил 715 тыс. тонн чугуна, что на 213 тыс. тонн, или на 42,3% больше по сравнению с результатами 2 месяцев 2009 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 847 тыс. тонн стали, что на 254 тыс. тонн, или на 42,8%, больше показателя за январь-февраль прошлого года.

По состоянию на 1 марта т. г. меткомбинат произвел 1,602 млн. тонн агломерата, что на 404 тыс. тонн (на 33,7%) больше, чем за январь-февраль 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 г. сократил относительно 2008 г. производство основных видов продукции на 19,6-29,2%.