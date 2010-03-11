Алчевский меткомбинат сократил производство

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-февраля 2010 г. сократило производство основных видов продукции на 0,7-26,3%.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

В частности, меткомбинат произвел 423 тыс. тонн готового проката, что на 151 тыс. тонн, или на 26,3% меньше, чем за январь-февраль 2009 г.

В январе-феврале т.г. комбинат выплавил 480 тыс. тонн стали, что на 131 тыс. тонн, или на 21,4% меньше, чем по результатам за аналогичный период 2009 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 415 тыс. тонн чугуна, что на 133 тыс. тонн, или на 24,2% меньше показателя за январь-февраль 2009 г.

К 1 марта т.г. металлургический комбинат произвел 715 тыс. тонн агломерата, что на 5 тыс. тонн (на 0,7%) меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По данным предприятия на май 2005 года, 89,494% акций ОАО “Алчевский МК” принадлежали корпорации “ИСД”.

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам 2009 г. сократило производство основных видов продукции на 14-16%.