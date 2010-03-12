Производство стальных труб в Украине сократилось

В Украине за январь-февраль 2010 г. производство стальных труб сократилось относительно января-февраля 2009 г. на 2,2% или на 47 тыс. тонн - до 208,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к министерству промышленной политики Украины.

В частности, 174 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 34,9 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-февраль 2010 г. произвел 23,7 тыс. тонн труб против 25,8 тыс. тонн по итогам 2 месяцев 2009 г.

ММК им. Ильича произвел 11,2 тыс. тонн труб против 4,3 тыс. тонн по итогам января-февраля 2009 г.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-февраль т.г. увеличилось относительно аналогичного периода 2009 г. в 4 раза - до 37,2 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 43,6% - до 48,7 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 12,6% - до 9,8 тыс. тонн.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе выросли в 2,5 раза - до 26,8 тыс. тонн.

Луганский трубный завод нарастил производство на 21,6% - до 28,7 тыс. тонн стальных труб.