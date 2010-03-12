Производство железорудного концентрата выросло

Объемы производства железорудного концентрата в Украине за 2 месяца 2010 г. увеличились относительно аналогичного периода 2009 г. на 40% - до 9,993 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Министерству промышленной политики Украины.

Производство агломерата увеличилось на 19,6,% - до 9,850 млн. тонн.

Справка УНИАН. За 2009 г. объемы производства железорудного концентрата в Украине сократились относительно 2008 г. на 3,4% - до 54,85 млн. тонн. Производство агломерата снизилось на 8,3% - до 65,83 млн. тонн.