Производство железорудного концентрата выросло
10:10, 12 марта 2010Промышленность
0
В январе-феврале на 40%
Объемы производства железорудного концентрата в Украине за 2 месяца 2010 г. увеличились относительно аналогичного периода 2009 г. на 40% - до 9,993 млн. тонн.
Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Министерству промышленной политики Украины.
Производство агломерата увеличилось на 19,6,% - до 9,850 млн. тонн.
Справка УНИАН. За 2009 г. объемы производства железорудного концентрата в Украине сократились относительно 2008 г. на 3,4% - до 54,85 млн. тонн. Производство агломерата снизилось на 8,3% - до 65,83 млн. тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter