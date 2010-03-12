ЗАО СКМ в 2009 г. увеличила прибыль в 4 раза - до 732,1 млн. грн

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Донецк) в 2009 году увеличило чистую прибыль в 3,97 раза или на 547,6 млн. грн. – до 732,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, данный показатель не является консолидированной прибылью Группы СКМ, поскольку не учитывает финансовых результатов предприятий Группы.

Также компания сообщает в 2009 году объем долгосрочных финансовых обязательств ЗАО «СКМ» уменьшился более чем на 650 млн. грн.

Вопрос распределения прибыли компании по итогам 2009 года включен в повестку дня общего собрания акционеров ЗАО, которое состоится 30 апреля в Донецке.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Ринат АХМЕТОВ, владеющий 100% акций ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», принял решение оставить прибыль компании за 2008 год нераспределенной и направить ее на поддержание высокого уровня ликвидности активов группы.

Справка УНИАН. Компания «СКМ» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу «СКМ» входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

С 7 апреля 2009 года у ЗАО «СКМ» один акционер – Ринат АХМЕТОВ (100% акций компании).