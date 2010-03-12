ЕС надеется, что Янукович применит вето к закону о госзакупках

Европейский Союз надеется, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применит вето к закону о проведении государственных закупок, принятый Верховной Радой 11 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как сказано в сообщении, после тщательного изучения соответствующего закона эксперты ЕС пришли к заключению, что он не вполне соответствует европейским стандартам. Эти замечания были направлены в общем письме со Всемирным банком в Администрацию Президента Украины, подчеркнули в Представительстве Евросоюза.

Основными моментами, которые, по мнению экспертов, не соответствуют европейским стандартам, следующие:

- принятая процедура обжалования не соответствует требованиям ЕС относительно прозрачности и непредвзятости и поэтому создает возможности для коррупции;

- излишняя сложность процедур закупок и тот факт, что действие закона не распространяется на значительное количество товаров, работ и услуг, ставят под сомнение возможность создания прозрачных и конкурентных условий в секторе государственных закупок.

Как сообщал УНИАН, 11 марта заместитель главы Секретариата Президента Анна ГЕРМАН заявила, что В.ЯНУКОВИЧ не намерен подписывать закон о госзакупках.

"Я открою вам государственную тайну и скажу, что Президент ЯНУКОВИЧ не подписал данный закон и то ли уже вернул, или в ближайшее время вернет его в Верховную Раду", - сказала А.ГЕРМАН.