Ю. Алексеев вернулся на должность главы НКАУ
13:20, 15 марта 2010Промышленность
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...которую занимал по февраль 2009 г.
Сегодня приступил к исполнению обязанностей генерального директора Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, который ушел с этой должности в связи с назначением на нее Александра ЗИНЧЕНКО.
Как сообщает официальный сайт НКАУ, распоряжением Кабинета министров от 13 марта А.ЗИНЧЕНКО освобожден от должности гендиректора НКАУ.
Справка УНИАН. Ю.АЛЕКСЕЕВ возглавлял Национальное космическое агентство с августа 2005 года по февраль 2009 года.
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