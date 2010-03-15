Ю. Алексеев вернулся на должность главы НКАУ

Сегодня приступил к исполнению обязанностей генерального директора Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, который ушел с этой должности в связи с назначением на нее Александра ЗИНЧЕНКО.

Как сообщает официальный сайт НКАУ, распоряжением Кабинета министров от 13 марта А.ЗИНЧЕНКО освобожден от должности гендиректора НКАУ.

Справка УНИАН. Ю.АЛЕКСЕЕВ возглавлял Национальное космическое агентство с августа 2005 года по февраль 2009 года.