Разговоры о Таможенном союзе преждевременны

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает преждевременными разговоры о Таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Об этом он заявил в интервью «Контрактам»

По словам С.ТИГИПКО, «сейчас говорить об этом преждевременно».

Он считает, что «сама структура Таможенного союза сырая», а кроме того, Украина - член Всемирной торговой организации, и «между этими структурами есть противоречия».

«А выходить из состава ВТО, чтобы вступить в Таможенный союз, глупо - мы долго и тяжело вступали в эту организацию, заплатив слишком высокую цену за свое членство», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

При этом он добавил: «Наша стратегическая цель - ассоциированное членство в ЕС и создание зоны свободной торговли с Европой». «Правда, эту зону придется ограничить для некоторых секторов - к примеру, для сельского хазяйства», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алматы 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран заработал уже с 1 января 2010 года.

5 марта премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН предложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ вступить в Таможенный союз.