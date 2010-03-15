Административный суд восстановил Ставицкого в должности

Окружной административный суд Киева своим постановлением от 12 марта 2010 года восстановил в должности председателя правления национальной акционерной компании «Надра Украины» Эдуарда СТАВИЦКОГО.

Информация об этом размещена на сайте компании.

«В соответствии с распоряжением Кабмина от 20 августа 2009 г. №981-р и постановлением Окружного административного суда Киева от 12 марта 2010 года СТАВИЦКИЙ Эдуард Анатолиевич восстановлен в должности председателя правления Национальной акционерной компании «Надра Украины», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2008 года Кабинет Министров Украины уволил с должности председателя правления НАК «Надра Украины» Э.СТАВИЦКОГО и назначил вместо него Александра ПОНОМАРЕНКО.

20 августа 2009 года Кабинет Министров на основании решения Киевского апелляционного суда восстановил и сразу же уволил Э.СТАВИЦКОГО с должности председателя правления НАК «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.