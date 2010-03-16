«Еврокар» начал серийное производство внедорожников Skoda Yeti

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) начал серийное производство внедорожников Skoda Yeti. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что в феврале т.г. с конвейера предприятия сошла пилотная партия Skoda Yeti. По результатам испытаний принято решение о серийном производстве нового внедорожника.

Габариты автомобиля: длина – 4 223 мм, ширина – 1 793 мм, высота – 1 691 мм).

Мировая премьера Yeti состоялась на Женевском автосалоне в марте 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или на 32 328 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3 564 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.