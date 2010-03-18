Чистая прибыль Nike увеличилась на 21%

Чистая прибыль Nike Inc. за 9 месяцев 2009-2010 финансового года, которые завершились 28 февраля нынешнего года, выросла на 21% - до $1,38 млрд. по сравнению с $1,14 млрд., полученными за аналогичный период прошлого года, сообщается в финансовом отчете компании, сообщает k2kapital.

Выручка снизилась на 4% - до $13,93 млрд. по сравнению с $14,46 млрд. годом ранее.

Чистая прибыль Nike за III квартал 2009-2010 финансового года выросла на 104% - до $496,4 млн. по сравнению с $243,8 млн., полученными в III квартале 2008-2009 финансового года. Выручка компании за отчетный квартал достигла $4,73 млрд. и превысила аналогичный показатель прошлого года, зафиксированный на отметке $4,44 млрд., на 7%.