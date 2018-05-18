Спасут ли депрессивные регионы индустриальные парки?

Украина и Венгрия намереваются создать на общей границе индустриальный парк. Как отмечалось на международной конференции, посвященной этой теме, обе стороны заявляют, что чрезвычайно заинтересованы в реализации проекта, в первую очередь потому, что два соседних региона (Закарпатье и Саболч-Сатмар-Березкая область) являются депрессивным в экономическом плане, из-за чего имеют высокие показатели безработицы. Если проект удастся реализовать, полученный опыт можно будет применять на территории всей Украины. Правда, на пути к воплощению грандиозной цели – традиционные украинские беды: несовершенная или полностью отсутствующая законодательная база и политическая лихорадка.

Новое – хорошо забыто старое?

Об индустриальных, или промышленных парках в Украине говорят тем чаще, чем в более глубокую экономическую яму государство скатывается. На такие проекты возлагают большие надежды, потому что в их рамках можно вовлечь в задействованный регион мощные предприятия, передовые технологии, что в перспективе даст новые рабочие места и значительные поступления в бюджеты.

Что же собой представляет индустриальный (промышленный) парк? Это - специальная территория площадью от нескольких гектаров до несколько сотен гектаров в пределах одной территориально-административной единицы, выделенная для промышленного развития. Такие парки имеют развитую инфраструктуру, и обеспечивают контроль производства и влияния на окружающую среду. Промышленные парки часто создаются вокруг портов, аэропортов, железнодорожных узлов, что позволяет уменьшить транспортные расходы. Нередко предприятиям, которые работают в парках, государство предоставляет определенные льготы.

Промышленные комплексы, которые совмещают складские, производственные, офисные и социально-бытовые помещения, достаточно распространены в мире: только в Германии функционируют свыше 200 технопарков, в США - свыше 400 (технопарк – то же, что и промышленный парк, только с привлечением научно-исследовательской составляющей). Последние десятилетия техно- и индустриальные парки активно развивались в странах азиатского региона, Восточной Европы и в Прибалтике.

Все эти разговоры об индустриальных парках напоминают кое-что до боли знакомое, а именно – специальные экономические зоны и территории приоритетного развития, которые в свое время, более 10 лет назад, были основаны в Украине. Следует отметить, что ТПР создаются в районах с крайне тяжелой социально-экономической ситуацией, они являются, в сущности, инструментом выживания региона, для которого правительство за счет предоставления льгот рассчитывает привлечь необходимые средства для осуществления безотлагательных стабилизационных мер. Кроме Закарпатья и ряда районов Донецкой области, подобная ситуация сейчас сложилась в отдельных районах Луганщины, Волынской и Кировоградской областей. В 1999 году на выполнение президентского указа сроком на 30 лет (!) была создана еще и Специальная экономическая зона «Закарпатье» (больше 10 из тридцати запланированных подобных зон работали по всей Украине), целью которой было «привлечение инвестиций, содействие развитию внешнеэкономических показателей, увеличение поставок высококачественных товаров и услуг, создание современной производственной, транспортной и рыночной инфраструктур». В принципе предусматривалось, что на территории СЭЗ инвестора будет ждать развитая инфраструктура, но ни государство, ни органы местного самоуправления средств на это так и не нашли. Вместе с тем, чтобы таки привлекать средства, хозяйствующим субъектам СЭЗ «Закарпатье» предоставляли льготы при осуществлении операций по обслуживанию транзитных грузов, их хранению, предоставлению транспортно-экспедиторских, агентских и связанных с ними финансовых услуг, а также применению новейших технологий с целью производства товаров для экспорта и поставок их на внутренний рынок. Однако в 2005 году правительство решило, что инвесторам живется слишком хорошо. Правда, для подобных выводов действительно были основания, потому что отдельные СЭЗ превратились в криминально-оффшорные зоны. Правда, Закарпатья это не касалось, как потом подтвердили неоднократные научные и экспертные выводы. И все же СЭЗ «Закарпатье» тоже попало под общую «раздачу» - льготы отменили для всех. И это невзирая на то, что количество заключенных договоров на реализацию инвестиционных проектов в СЭЗ «Закарпатье» выросли с 2 в 2000-ном до 19 в 2004 году. С отменой льгот отдельные предприятия прекратили работу, мощнейшим из них, по данным СМИ, «как добросовестным инвесторам» (ООО «Ядзаки Украина», ООО «Джейбил Серкит Юкрейн Лимитед», ООО ПБМ) льготы частично вернули. Но, в соответствии с последними аналитическими данными, состоянием на середину 2008 года по количеству действующих договоров на реализацию инвестиционных проектов СЭЗ «Закарпатье» занимало третье место после СЭЗ «Яворив» и СЭЗ «Славутич». После отмены льгот тенденция роста количества заключенных договоров в СЭЗ «Закарпатье» пошла на спад, и такая ситуация характерна для всех СЭЗ И ТПР Украины.

Закарпатцы особенно болезненно в свое время восприняли “новации” правительства – еще бы, закрылись предприятия, что повлекло сокращение рабочих мест. И это в депрессивном регионе, который выделяется среди всех украинских областей наивысшим уровнем безработицы и наименьшим количеством земли, пригодной для возделывания. Негатив оказался еще и в том, что по объемам поступлений в бюджеты СЭЗ «Закарпатье» занимало первое место по Украине среди других подобных зон; один только завод по сборке легковых автомобилей ЗАО «Еврокар» в определенные годы давал до половины поступлений всего областного бюджета...

От СЭЗов и ТПРов – до индустриальных парков

Одним словом, на фоне политически-экономических колебаний, нестабильности на инвестиционном просторе и непредсказуемости украинского законодательства многие инвесторы решили больше не «вестись» на обещания украинского правительства и перестали рассматривать нашу страну как полигон для размещения своих производств. Собственно, и в Украине поняли, что потеряли, и решили повторить уже наработанное, но назвать по-новому, чтобы потенциального бизнесмена не отпугнул старый горький опыт. Следовательно, в 2006 году правительство одобрило концепцию создания индустриальных парков, которое определяет механизм и последовательность реализации политики в этой сфере. Сразу после этого шага начали озвучиваться предложения: разработан проект создания индустриального парка «Рогань», «Коростенского индустриального парка», индустриального парка с элементами логистики в Береговском районе Закарпатской области, «Киевского Индустриального Парка» и тому подобное. Но концепция – это лишь концепция, заявки, соответственно, лишь заявки. Пока дело дальше не продвинулось...

Между тем, создание индустриального парка на территории одной страны – это одно, на территории двух, да еще и с границей посередине, которую предусмотрено пересекать в льготном режиме – совсем другое. Особенно ввиду того, что в этим очень заинтересовалась Венгрия: еще бы, область Саболч-Сатмар, которая граничит с Закарпатьем, такая же депрессивная, как и украинская, безработица и отсутствие промышленных мощных предприятий отражается на общему развитию этих территорий. Для Закарпатья же в целом бездеятельность правительства может превратиться в катастрофу. «Сельское хозяйство в западных регионах Украины составляет почти треть экономики региона. Низкие производственные мощности действующих предприятий, неудовлетворительная инфраструктура, отсутствие реальных возможностей получить высокооплачиваемую работу провоцируют отток рабочего потенциала за границу. Следствием такой ситуации может стать последующее ухудшение потенциала пограничных регионов и углубление их упадка. Такие регионы уже в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом квалифицированной рабочей силы», - отметил экс-министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

С учетом вышесказанного создание индустриального парка дало бы существенный толчок обоим соседним регионам, и это не теория, а практика, убеждают специалисты. По крайней мере, на этом они акцентировали во время международной конференции в Ужгороде. «Что касается таких индустриальных парков, у нас в этой сфере огромный опыт, потому что работают подобные парки и возле Будапешта, и на границах с Австрией, Словакией. Правда, у нас нет таких таможенных проблем, поскольку мы все находимся в зоне Шенгенского пространства, то есть фактически это – межрегиональные контакты. Инвесторы идут работать в такие зоны, получают преференции, и прежде всего развитую инфраструктуру, обслуживание. Им останется со своими возможностями лишь переселиться. Те проблемы, которые являются всегда очень значительными для предпринимателя, когда он начинает свою деятельность, в промышленном или индустриальном парке решены: когда инвестор приходит, для него все готово – только начинай работать. Это дает возможности большие для инвесторов и для тех, на чьей территории находится парк», - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Венгерской Республики в Украине Андраш Баршонь.

Причем, по словам посла, идея сотрудничества пограничных регионов Украины и Венгрии вызрела не на пустом месте. Это было полностью обдуманное решение, которое, к тому же, основывалось на выводах авторитетных экономистов. «Не так давно на форуме в Давосе был представлен анализ развития регионов Украины с точки зрения привлекательности для инвесторов. В том документе говорилось о готовности Украины к сотрудничеству с другими странами, к кооперации. Для многих было достаточно неожиданным выводом, что среди 27 регионов Украины Закарпатье заняло 4 место. Почему? В первую очередь потому, отмечалось в анализе, что здесь важным аспектом является развитие индустриализации и человеческий ресурс. И не только с точки зрения уровня образования людей, но и с точки зрения многонациональности, потому что это, в первую очередь, рассматривается как важный коммуникационный потенциал, и, следовательно, абсолютная открытость для всех соседних стран. Языковой барьер нередко играет ключевую роль в сотрудничестве бизнеса. Поверьте, эти критерии – очень важные для инвесторов», - подчеркнул посол.

По мнению представителей Республики Венгрия, сотрудничество на уровне промышленных парков между двумя регионами соседних стран - «вопрос жизни или лучшей жизни».

В анализе, озвученном в Давосе, в январе 2008 года, за несколько дней до финансового кризиса, были представлены и результаты сотрудничества Украины и соседних государств, сообщил А.Баршонь. «Отмечалось, что торговые связи Украины и Венгрии на то время достигли пика – 4 миллиарда долларов. Объем двусторонних связей превысил результат торгового оборота Украины с Китаем или США. То есть, потенциал для сотрудничества мощный», - отметил посол.

Парки без законов

Потенциал потенциалом, но если для его воплощения нет предпосылок, то можно забыть о розовых мечтах. О создании индустриальных парков в Украине не стоит говорить, пока не будут приняты соответствующие законы. «Да, создание таких парков было бы хорошим примером привлечения инвестиций, и на подобные проекты мы с этой точки зрения и смотрим. Однако есть проблемы с реализацией таких проектов, потому что мы не имеем четко выписанного правового поля в этом контексте», - заявил В.Куйбида. Это, по его словам, - несовершенство законодательства относительно образования и деятельности индустриальных парков, отсутствие единых стандартов и их соответствие ЕС, недостаточная инвестиционная возможность органов местного самоуправления для осуществления проектов, недостаточный уровень развития региональной инфраструктуры и тому подобное.

Экономика работает, невзирая на политику?

Но пока украинских законов об индустриальных или промышленных парках нет, сидеть, сложа руки, не стоит, говорят венгерские и украинские экономисты. Консул Украины в венгерском г. Ниредьгаза Иван Иванчо считает, что пока предлагается создать индустриальный парк на территории Венгрии, использовав ее инфраструктуру, потенциал, опыт. Следовательно, когда будет принята необходимая нормативная база в Украине, на нашей стороне просто создадут зеркальное отображение венгерской территории парка.

«Создавать в Венгрии легче, потому что у нас есть опыт, механизмы, законодательная база. Это умный подход. И нам нужно продумать сейчас, где бы эту территорию разместить. Это уже, правда, задача местной облгосадминистрации и правительства определить, как реализовать этот проект», - уточнил консул.

Правда, консул советует не забывать, что и Закарпатье имеет определенный опыт внедрения инноваций. А еще добавил, что хотя Закарпатье в отдельных вопросах и является депрессивным, но в то же время – перспективным регионом, поскольку граничит с четырьмя странами Евросоюза. Именно поэтому Украина должна отрабатывать свои передовые технологии в приграничных регионах. “Если не будет политической воли на высших уровнях власти, этот проект может погрязнуть в бюрократически-политических кабинетах», - подчеркнул И.Иванчо.

А.Баршонь отметил, что венгерская сторона не боится нестабильности в Украине. Ясное дело, тяжело, если парламент не работает ежедневно, но это бывает и в других странах. «Однако нынешний опыт дает возможность нам говорить о том, что политика уже не имеет такого существенного влияния на экономику, как раньше. Спросите партнеров, проникаются ли они этими вопросами: они работают друг с другом, и все, ежедневная практика между ними независима от политических перипетий», - сказал он.

P.S.Собственно, венгерская сторона на конференцию пришла с конкретными предложениями. Одна из них - Проект интермодального логистического центра и складской базы на территории Венгрии. Базу предложено создать на территории в 47 га, на которой запланировано расположить места для ручной перегрузки и 9 пар колей. На этой территории уже находится грузовой ширококолейный вокзал МАВ-А в г. Загонь. Здесь уже можно работать, а в это время параллельно готовить территорию со стороны Украины. Тем более, что и с нашей стороны отрезок территории, граничащий с венгерской стороной (вблизи крупнейшего западного железнодорожного узла Украины города Чопа) «очень интересен». Но пока еще наши экономисты, органы местной власти, правительственные специалисты изучают ситуацию. Обещают определиться «уже вскоре». И так же «вскоре» министры обещают, что заработают соответствующие законы. А пока, как говорит украинский генконсул в Ниредьгазе, «продолжается перманентный процесс попытки привлечь внимание правительств двух стран к затронутому вопросу, потому что без их активного вмешательства, поддержки реализация проекта априори невозможна»...

Наталия Петервари (УНИАН)