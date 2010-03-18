Выход химпрома из рецессии начнется во второй половине 2010 г.

Выход предприятий химической промышленности из рецессии начнется во второй половине текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в ходе общего собрания членов Союза химиков заявил президент союза Алексей ГОЛУБЕВ.

«Поступательный выход из рецессии производства начнется во второй половине 2010 года и продолжится до конца 2011 года. Базовые параметры отрасли уровня профицита января-сентября 2008 года восстановятся не раньше 2012 года», - сказал А.ГОЛУБЕВ.

Он также отметил, что ситуация на внутреннем рынке химической продукции стабилизируется в середине текущего года.

«Восстановление внутреннего товарного рынка химической и нефтехимической продукции начнется в середине 2010 года, и он будет функционировать в условиях нестабильного спроса», - сказал А.ГОЛУБЕВ.

При этом он отметил, что в большинстве сегментов спрос на продукцию до конца года не достигнет уровня нормативной платежеспособности. Улучшение ценовой конъюнктуры в 2010 году, по мнению А.ГОЛУБЕВА, будет нестойким.