Выход химпрома из рецессии начнется во второй половине 2010 г.
Прогноз Союза химиков
Выход предприятий химической промышленности из рецессии начнется во второй половине текущего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в ходе общего собрания членов Союза химиков заявил президент союза Алексей ГОЛУБЕВ.
«Поступательный выход из рецессии производства начнется во второй половине 2010 года и продолжится до конца 2011 года. Базовые параметры отрасли уровня профицита января-сентября 2008 года восстановятся не раньше 2012 года», - сказал А.ГОЛУБЕВ.
Он также отметил, что ситуация на внутреннем рынке химической продукции стабилизируется в середине текущего года.
«Восстановление внутреннего товарного рынка химической и нефтехимической продукции начнется в середине 2010 года, и он будет функционировать в условиях нестабильного спроса», - сказал А.ГОЛУБЕВ.
При этом он отметил, что в большинстве сегментов спрос на продукцию до конца года не достигнет уровня нормативной платежеспособности. Улучшение ценовой конъюнктуры в 2010 году, по мнению А.ГОЛУБЕВА, будет нестойким.