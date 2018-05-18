Металлургия опять идет на рекорд, но не украинская...

Госпредприятие «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) обнародовало прогноз «Баланс рынка и цены на сталь в 2010 году». Не обошлось без неожиданностей. Ранее эксперты уверяли, что объемы производства в горно-металлургическом комплексе достигнут докризисного уровня, в лучшем случае, через 2-3 года. Но в УПЭ считают, что уже в текущем году мировая металлургия выйдет на исторический максимум по выплавке стали. Производство вырастет не только в сравнении с кризисными 2009 и 2008 годами, но и побьет рекордные показатели 2007 года. К сожалению, отечественным металлургам еще очень далеко до своего собственного рекорда…

В заложниках у Китая

Начнем со спроса. Как отмечает генеральный директор «Укрпромвнешэкспертизы» Владимир Власюк, реальное потребление стали в мире составило в 2009 году 1 млрд. 276 млн. тонн, в 2008 году оно было почти таким же - 1 млрд. 284 млн. тонн. В рекордном 2007 году – 1 млрд. 317 млн. тонн. “Таким образом, говорить о глубоком провале потребления стали в мире не приходиться”, - подчеркивает эксперт.

Основным потребителем и производителем стали в мире остается Китай. В 2009 году он потребил 565 млн. тонн, что на 90 млн. тонн больше, чем в 2008 году. “В результате, если рассматривать мировое потребление стали без Китая, то в 2009 году оно сократилось, но стоит добавить Китай, и провала потребления нет”, - отмечает В.Власюк.

В текущем году, по оценкам УПЭ, потребление стали в мире ожидается на уровне 1 млрд. 360 млн. тонн, то есть, прирост составит около 80 млн. тонн, опять таки в основном за счет Китая. Правда, в текущем году китайцы потребят только на 45 млн. тонн больше, чем в 2009 году. Остальной прирост придется на страны с развитыми экономиками.

Кроме роста реального потребления, существует еще один фактор, который вызовет подъем производства в металлургии. В конце прошлого года запасы стали в мире сократились до вполне нормального уровня - 200 млн. тонн, что на 60 млн. тонн меньше, чем на конец 2008 года. В 2010 году эксперты УПЭ не ожидают наращивания складских запасов стали, напротив, они постепенно сократятся. Таким образом, заказы метпредприятий будут формироваться, с одной стороны, приростом потребления стали, а с другой - необходимостью пополнения складских запасов.

В то же время, как отмечают в УПЭ, интенсивный рост сталеплавильных мощностей в 2003-2009 годах (на 600 млн. тонн) создал предпосылки для постоянного дисбаланса на рынке стали в будущем. Особенно это станет ощутимым в случае замедления потребления металлопроката Китаем.

Мы остановились, а они продолжали идти

Одним из важнейших факторов, который будет влиять на работу металлургической отрасли в текущем году – ввод в эксплуатацию новых мощностей в 2009-ом. Несмотря на финансовый кризис, в прошлом году в мировой металлургии этот процесс продолжился, в отличие от Украины, где он приостановился. «Возможно, причина этого в более мощной финансовой базе, а также в более эффективном управлении зарубежными металлургическими предприятиями, что позволило их менеджменту продолжать модернизацию. При этом следует учитывать, что сталелитейные мощности, приблизительно на 500 млн. тонн стали в год, простаивают сегодня без рынков сбыта. Встает вопрос, кто окажется среди простаивающих метпредприятий мира. Конечно, не те, которые были построены в последнее время, так как они имеют более совершенные технологии производства, соответственно, являются более конкурентоспособными, чем старые предприятия», - отмечают в УПЭ.

В качестве «неудачного» примера модернизации ГМК по-украински хотелось бы привести заявление генерального директора ОАО «АрселорМиталл Кривой Рог» (АМКР) Жана Жуэ, сделанное им на пресс-конференции на текущей неделе. Он сообщил, что в течение 18 месяцев АМКР намерен построить первую машину непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) мощностью 1,2 млн. тонн стали в год. В планах меткомбината -завершить строительство МНЛЗ до конца 2011 года, однако реализация проекта во многом будет зависеть от своевременного возмещения НДС предприятию, задолженность по которому на сегодня составляет 3 млрд. грн. вместе с авансовыми платежами по налогу на прибыль. АМКР не одинок в своих проблемах с возвратом НДС, большинство украинских метпредприятий страдает от вымывания оборотных средств через ненавистный налог.

Сырье опять дорожает

Устарелое производство, конечно, является серьезной проблемой, но цены на сырье все же важнее. Рекордный уровень производства стали приведет к росту потребления сырья металлургическими предприятиями. По оценке УПЭ, в 2010 году металлургам потребуется на 250-270 млн. тонн больше железной руды, чем в 2009 году. Коксующихся углей понадобится на 90 млн. тонн больше, а металлолома - на 30 млн. тонн. Понятно, что этот объем нужно не только добыть, но и доставить заказчику, а, как известно, логистика и транспорт являются одним из наиболее узких мест в работе мировой металлургии. К тому же, по данным «Укрпромвнешэкспертизы», новые производственные мощности в мировой угольной и горнорудной отраслях будут запущены не ранее 2011 года, что приведет к дефициту сырья, как следствие - к значительному росту цен на него.

По словам начальника аналитического отдела УПЭ Александра Крайникова, в 2010 году цена на высококачественный австралийский коксующийся уголь вырастет в мире на 55% - до 200 долл. за 1 тонну. Данная цена установлена в контрактах, подписанных только на первый кварта 2010-го финансового года, который начинается 1 апреля. “По слухам, которые очень похожи на правду, цена австралийского угля на следующие кварталы будет колебаться в пределах 20 долл., т.е. составлять либо 220 долл., либо 180 долл. за 1 тонну”, - уточнил А.Крайников.

Последнее десятилетие все долгосрочные контракты в ГМК были годовыми, но с началом кризиса наметился повсеместный переход на квартальные контракты. Как известно, это произошло в связи со слишком большой разницей, которая образовалась между высокими ценами на сырье по долгосрочным контрактам и упавшими спотовыми ценами, во второй половине 2008 года. В сентябре 2008 года многие металлургические компании были вынуждены покупать коксующийся уголь по долгосрочным контрактам, подписанным в первой половине 2008 года, когда цены на сырье достигали своего максимума. Цена по долгосрочным контрактам составляла около 300 долл. за 1 тонну, тогда как на спотовом рынке к тому моменту она упала до 100 долл. за тонну. По мнению А.Крайникова, нормальной можно считать ситуацию, когда спотовые цены несколько выше, чем цены по долгосрочным контрактам. “Но в 2009 году это не наблюдалось, в результате покупатели и поставщики перешли к заключению ежеквартальных контрактов”, - добавил он.

Приблизительно такая же ситуация наблюдается на рынке железорудного сырья. По мнению А.Крайникова, подорожание будет, но не на 70-90%, как прогнозировалось в 2009 году. Большинство экспертов склоняется к мнению, что цена жрс в мире увеличится с 1 апреля на 40% и составит около 95 долл. за 1 тонну.

Еще одно стратегическое сырье для металлургов – металлолом подорожает в текущем году на 30% - до 324 долл. за 1 тонну.

Но это все «у них», а в Украине цены на три основных вида сырья для металлургии в 2009 году заметно отставали от мировых. Если в отношении жрс и коксующихся углей ситуация объясняется, в первую очередь, более низким качеством отечественной продукции, то цена металлолома у нас традиционно искусственно занижается жесткими ограничениями на экспорт.

Украина: Рынок металла восстанавливается, себестоимость растет, а льготы отменяются

В прошлом году цены на жрс снизились в Украине почти вдвое и составляли 41-42 доллара за 1 тонну. “Учитывая такое падение в прошлом году, в этом году производители жрс постараются отыграть ситуацию в свою пользу и поднять цены не менее, чем на 45% до уровня мировых цен и даже больше”, - отметил В.Власюкон. То есть, цена железорудного сырья в текущем году будет составлять в Украине около 100 долл. за 1 тонну.

Понятно, что рост цен на сырье автоматически приведет к росту себестоимости металлопродукции. Так, по оценке УПЭ, себестоимость производства одного из наиболее распространенных видов металлопроката – квадратной заготовки будет составлять в 2010 году около 380 долл. за 1 тонну. В 2009-ом производство 1 тонны квадратной заготовки обходилось в 280 долл., тогда как в августе 2008 года - 585 долл. за 1 тонну.

Нельзя не вспомнить о том, что рост цен на сырье традиционно ударит по украинским меткомпаниям, которые не в полной мере обеспечены собственными сырьевыми ресурсами. К таковым относятся ММК им. Ильича, “Запорожсталь” и ИСД. Правда, в отношении ИСД ситуация вроде бы должна измениться в связи с покупкой 50% + 2 акций корпорации группой инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным при участии «Внешэкономбанка» России. Приход российских собственников на крупнейшую не имеющую собственную сырьевую базу компанию украинского ГМК, по идее, может отразиться в целом на рынках сырья в Украине.

Вместе с тем, по словам гендиректора УПЭ, ситуация с покупкой ИСД пока остается неясной. «С одной стороны, все знают, что господин Катунин имеет отношение к Евразу, который располагает значительными сырьевыми ресурсами. Но в сделке отсутствует прозрачность, и понять, действительно ли ИСД теперь связана с Еразом, или нет, невозможно», - отметил В.Власюк.

Между тем, по его мнению, присутствие в сделке российского капитала в любом случае будет способствовать поставкам на предприятия ИСД российского жрс. «Присутствие российского жрс на украинском рынке в этом году однозначно вырастет, что отберет у отечественных производителей около 5% рынка жрс. Вместе с тем, украинские производители жрс не будут испытывать проблем с реализацией своей продукции, так как спрос в Китае по-прежнему высок», - добавил В.Власюк. В прошлом году Китай приобрел более 10 млн. тонн украинского железорудного сырья, а в этом году экспорт жрс в КНР вырастет, по оценке УПЭ, до 15 млн. тонн.

Эксперты убеждены, что в 2010 году на рынке металлопродукции главным будет покупатель. Как и в 2009-ом, цены на металлопрокат продолжат двигаться в узком коридоре, который будет ограничиваться относительно невысоким спросом и ростом себестоимости производства.

Как считает А.Крайников, рынки украинских металлургов в 2010 году останутся традиционными. В т.г. УПЭ прогнозирует увеличение поставок украинского металлопроката и полуфабрикатов в Европейский Союз и США, где наметилось постепенное восстановление экономик. “Также увеличится экспорт в страны СНГ, тогда как поставки на Ближний Восток останутся на уровне прошлого года. В текущем году восстановится объем поставок в страны Европы, не входящие в ЕС”, - отметил В.Власюк.

Однако, для наших метэкспортеров существуют две серьезные угрозы. Первая заключается в том, что в ближайшие годы Турция завершит строительство производственных мощностей по выпуску различных видов плоского проката. Как известно, ранее эта страна являлась одним из крупных потребителей украинского плоского проката. Но уже в течение ближайших лет Турция будет производить около 9 млн. тонн данного продукта в год, что закроет для Украины важный рынок. Подобная ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке - одном из крупнейших потребителей украинского металла. За последние два года рынок этого региона сократился на 17 млн. тонн стали за счет ввода в эксплуатацию соответствующего объема производственных мощностей.

Согласно прогнозам УПЭ, общий объем выплавки стали в Украине составит в 2010 году около 33,5 млн. тонн, что на 3,5 млн. тонн, или на 11% больше, чем в 2009 году. По мнению гендиректора УПЭ, объем экспорта украинской стали возрастет в 2010 году приблизительно на 2,5 млн. тонн – до более 27 млн. тонн.

При этом внутренний рынок стали Украины может увеличиться в 2010 году на 1 млн. тонн и составить около 6,5 млн. тонн. Важно отметить, что, по мнению А.Крайникова, одним из основных факторов роста внутреннего рынка станет сама металлургическая отрасль. “Значительные объемы стали будут использованы для ремонта и замены производственного оборудования на метпредприятиях, что обусловлено восстановлением объемов производства в металлургической отрасли”, - сказал эксперт.

В УПЭ прогнозируют, что производственные мощности украинских метпредприятий будут загружены в 2010 году приблизительно на 70%, тогда как в 2009 году этот показатель находился на уровне 59-60%. Напомним, производственные мощности украинских метпредприятий позволяют выплавлять около 43 млн. тонн стали в год.

Нельзя не вспомнить о Меморандуме о взаимопонимании между предприятиями отечественного ГМК и Кабинетом министров, подписанном в ноябре 2008 года. В.Власюк считает, что действие Меморандума не будет продлено на текущий год. По мнению эксперта, это произойдет в связи с упорным сопротивлением пролонгации действия документа со стороны тех, кого он касается, в первую очередь, “Укрзализныци”. Соответственно, металлурги лишатся тех льгот, которые им предоставлялись в отношении стоимости газа, так же будет снят мораторий на повышение стоимости железнодорожных перевозок. Конечно, это не добавит оптимизма нашим металлургам, но в целом стабильная ситуация на рынке позволит отработать им текущий год относительно нормально. А что будет дальше?..

Основная задача нашей металлургии - не попасть в те полмиллиарда сталелитейных мощностей, которые оказались невостребованными. Ничего нового тут не придумаешь. Как уже неоднократно отмечалось, удержать нынешние объемы производства удастся только в случае развития внутреннего рынка, который и в лучшие годы не превышал 25% общего объема производства.

"Укрпромвнешэкспертиза” еще несколько лет назад заявляла о необходимости масштабного обновления украинского металлофонда, который включает в себя все движимые и недвижимые металлоконструкции, находящиеся на территории страны. Он оценивается приблизительно в 600 млн. тонн. По мнению экспертов, металлофонд должен полностью обновляться раз в 35 лет, но мы с этим опоздали лет на 20. Разделив 600 млн. тонн на 35, мы получаем цифру 17 млн. тонн ежегодно. То есть, для украинских металлургов работы хоть отбавляй, другое дело, что денег на масштабное обновление нет, и не предвидится. Но ведь надо с чего-то начинать, пусть даже с малого...

Петр Черных (УНИАН)