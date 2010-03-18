Химики выступают за продление льгот предприятиям отрасли

Союз химиков Украины выступает за продление действующих льгот на установление тарифов на электроэнергию, природный газ и железнодорожные перевозки для предприятий химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе общего собрания членов Союза химиков заявил президент Союза Алексей ГОЛУБОВ.

«Необходимо продолжить активную работу с правительством Украины по продлению постановления Кабинета министров №925 и пролонгировать льготную цену на природный газ на этот год», - сказал А.ГОЛУБОВ.

Также он заявил, что Союзу химиков совместно с Министерством промышленной политики необходимо убедить правительство в необходимости продолжить предоставление дотации аграриям, в том числе на приобретение отечественных химических удобрений.

Справка УНИАН. Согласно правительственному постановлению №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе», НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Постановлением также были введены льготные тарифы на природный газ и скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий этих отраслей.

Действие норм постановления №925 в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями и также было продлено на первый квартал 2010 года.